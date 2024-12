Idoso é baleado ao entrar por engano em comunidade São Gonçalo

Rio - Um idoso foi baleado, nesta sexta-feira (20), ao entrar por engano no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Após ser atingido, Sérgio Moura Mattos, de 68 anos, ainda dirigiu o próprio carro até uma unidade de saúde para ser socorrido. A vítima permanece internada, neste sábado (21).

De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, por volta das 14h, a Guarda Municipal atendeu uma ocorrência sobre um homem baleado que deu entrada no Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), na Lagoinha, dirigindo o próprio veículo. Sérgio entrou por engano no bairro e acabou sendo alvo de disparos, ao não obedecer uma ordem de parada de criminosos.

A vítima levou um tiro no tórax e outro no braço direito e recebeu o primeiro atendimento no HCCOR, mas, por conta da gravidade, foi transferida para o Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê. O idoso passou por uma cirurgia e segue internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o quadro de saúde dele é estável.

Em conversa com a equipe médica e de enfermagem, a vítima relatou que havia saído de Brasília para passar o Natal com familiares em Maricá, na Região Metropolitana. A equipe da assistencia social conseguiu contato com parentes do paciente. O carro de Sérgio foi rebocado pelos guardas municipais e entregue à 74ª DP (Alcântara), onde o caso foi registrado.