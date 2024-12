Acidente entre três veículos deixa dezenas de mortos em rodovia em Minas

Um acidente entre um carro, um ônibus e uma carreta deixou ao menos 22 mortos na altura do km 286 da BR-116, próximo à comunidade rural da Lajinha, no município de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, na madrugada deste sábado, 21.





O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h para combater um incêndio no ônibus, que saiu de São Paulo e levaria 45 passageiros à cidade de Vitória da Conquista, na Bahia.

O acidente aconteceu após um pneu do ônibus estourar e o motorista perder o controle da direção, colidindo com a carreta. Um carro que vinha atrás do ônibus se envolveu no acidente, mas as três pessoas que estavam no veículo saíram com vida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 13 pessoas que estavam no ônibus sobreviveram e foram encaminhadas para atendimento médico. Após o controle do incêndio, foram retiradas 22 vítimas fatais.

Até a manhã deste sábado, os militares aguardavam um guincho para destombar o ônibus, acessar o fundo do veículo e retirar o restante das vítimas.