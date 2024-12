Após expor áudio de Larissa Tomásia ao vivo, Lucas Selfie critica desabafo da ex-Fazenda

Lucas Selfie, apresentador de algumas dinâmicas do reality A Fazenda, da Record, se pronunciou após polêmica envolvendo um áudio enviado por Larissa Tomásia, ex-participante do programa, a respeito de Sacha Bali, o campeão.

A questão teve início durante a Live dos Finalistas, transmitidas há alguns dias. Em determinado momento, ele diz que Larissa mandou um áudio e mostra aos participantes e ao público: "Selfie, fala pro Sacha que eu estou esperando ele no hotel, tá?".

Posteriormente, Larissa foi às redes sociais e lamentou o fato em uma sequência de vídeos em que aparece chorando, alegando que sofreu uma "crise de ansiedade ao ser exposta mais uma vez". Ela ressaltou que queria apenas "conversar" com Sacha, e que o áudio não trazia nenhuma insinuação além disso.

"Ele [Lucas Selfie] deu a entender outra coisa relacionada a meu respeito, e isso está afetando muito a minha família. Eu nem ia falar nada, mas minha mãe pediu. Sempre fui uma boa amiga, boa filha, tratei muito bem as pessoas ao meu redor com muito carinho. Tive uma boa educação, não sou uma mulher vulgar. Não acho justo as coisas que estou passando e a própria pessoa que também está envolvida não se pronunciar", desabafou.

Selfie, por sua vez, se pronunciou em um vídeo publicado no Twitter neste sábado, 21: "Que chatice, hein? Assunto chato. Acho desproporcional o hate que a Larissa toma em relação a esse assunto. Dentro do reality show as coisas ficam muito mais intensas do que fora, ainda mais se você sai antes da pessoa, quer falar, não tem como."

"Você liga para o apresentador da cabine ao vivo. O que você raciocina? [Que] a pessoa quer falar, ela está sendo citada... Mostrei o áudio, todo mundo viu", continuou, explicando que a mensagem havia sido enviada durante a gravação, e que por isso acreditou que ela havia enviado com a intenção de que fosse ouvida publicamente.

"Desculpa, Larissa. Desejo todo sucesso do mundo a você. Só que assim, se você sabe desse hate, de tudo que aconteceu, pra que cavocar essa história? Pra que mandar mensagem, ligar, querer falar na cabine? Vai lá pro hotel, quietinha. É isso. Me tire dessa história, porque ninguém aqui é criança, ninguém aqui é inocente", concluiu Selfie.

Na noite deste sábado, 21, o perfil de Instagram de Larissa Tomásio constava como desativado.