Acidente em Minas é o terceiro mais grave envolvendo coletivos rodoviários nos últimos 20 anos

Um acidente entre um ônibus da Emtram, uma carreta com pedras e um carro de passeio, na altura do km 286 da BR-116 próximo à comunidade rural da Lajinha, no município de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, deixou ao menos 39 mortos na madrugada deste sábado, 21. Esse é o terceiro acidente mais grave envolvendo coletivos rodoviários nos últimos 20 anos, no Brasil. O mais letal, com 51 mortos, aconteceu em março de 2015, quando um ônibus da Costa & Mar Turismo despencou em uma ribanceira, na Serra Dona Francisca, em Joinville, Santa Catarina.

Como foi o acidente

O desastre em Minas, um dos mais graves do ano, aconteceu por volta das 3h30 da madrugada, no km 286 da rodovia. Conforme a PRF, ao chegar ao local, as equipes verificaram que, além de um ônibus de viagem interestadual, uma carreta que transportava pedra de granito e um carro se envolveram no acidente. "Informações preliminares e vestígios no local demonstram que possivelmente um grande bloco de granito se soltou da carroceria da carreta e atingiu o ônibus que seguia na rodovia, em sentido contrário", disse, em nota, a PRF.

Logo após o impacto da pedra com o ônibus ocorreu um grande incêndio no veículo de passageiros, segundo a PRF. Testemunhas relatam terem ouvido uma forte explosão. "Ato contínuo, um automóvel se chocou na traseira da carreta, que transportava a pedra que se soltou e três ocupantes do veículo foram socorridos com lesões greves", diz a nota.

A Emtram divulgou uma lista dos passageiros que embarcaram no ônibus e outra com os sobreviventes resgatados e hospitalizados. Dos 45 ocupantes do ônibus, 39 morreram e seis sobreviveram, sendo que cinco deles permanecem hospitalizados. Além disso, há os três ocupantes do carro, que sofreram lesões graves, somando nove sobreviventes.

Veja a lista dos acidentes com pelo menos dez mortes:

21/2/2004 - Ônibus da Viação Itapemirim cai em açude em Barro (CE) - 46 mortos.

22/1/2006 - Dois ônibus da Viação Andorinha coligem em Regente Feijó (SP) - 32 mortos.

22/7/2008 - Ônibus da Viação Ouro e Prada colide com carreta em Fazenda Vilanova (RS) - 13 mortos.

23/10/2012 - Ônibus da Auto Viação 1001 colide com árvores em Teresópolis (RJ) - 14 mortos.

22/12/2013 - Ônibus da Nossa Senhora da Penha cai em ribanceira em São Lourenço da Serra (SP) - 15 mortos.

27/1/2014 - Ônibus da Gontijo colide com trator na BR-110 na Bahia - 14 mortos.

18/5/2014 - Ônibus da Viaççao Princesa dos Inhamuns tomba em Canindé (CE) - 18 mortos.

27/10/2014 - Ônibus da Jabour Turismo colide com carreta a caminho de Borborema (SP) - 13 mortos.

11/1/2015 - Ônibus da Reunidas cai em ribanceira na Serra Catarinense - 10 mortos.

14/3/2015 - Ônibus da Costa & Mar cai em ribanceira na Serra Dona Franscisca (SC) - 51 mortos.

8/6/2016 - Ônibus da União do Litoral com estudantes tombou na Mogi-Bertioga (SP) - 18 mortos.

19/6/2017 - Ônibus clandestino se acidenta em Salinas (MG) - 11 mortos.

25/11/2020 - Ônibus de empresa bate em carreta bitrem em Taguaí (SP) - 42 mortos.

07/1/2024 - Ônibus de turismo colide com caminhão em São José do Jacuípe (BA) - 25 mortos.

24/11/2024 - Ônibus escolar com turistas capotou em União dos Palmares (AL) - 20 mortos.

21/12/2024 - Ônibus da Emtram foi atingido por uma carreta com pedras em Teólilo Otoni (MG) - 39 mortos.