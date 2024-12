Moradora de casa atingida por árvore no Grajaú fala sobre doação anônima: 'Agradeci a Deus'

Rio - Uma doação anônima feita por vizinho pode garantir o Natal com teto reformado na casa Angélica Cristina da Piedade, no Grajaú, Zona Norte. O imóvel teve o telhado danificado, no último sábado (14) , após a queda de uma árvore e, desde então, a moradora da Rua Gurupi tentava ajuda online para o reparo.

Segundo Angélica, que mora com os três filhos na casa, a doação foi deixada em um envelope no muro da casa. A fotografa autônoma contou ao DIA que inicialmente achou se tratar de alguma correspondência normal, como um cartão de crédito, mas se surpreendeu ao abrir.

"Eu estava indo almoçar na varanda, onde coloquei uma mesinha de café e água ali para o pessoal que veio fazer a obra. Sentei lá e olhei pro muro. Tinha um envelope, achei que fosse de cartão que alguém tinha pedido. Quando abri, tinha uma carta. Dentro dela R$ 200 em quatro notas de 50 e uma mensagem linda. Comecei a chorar assim que li e me ajoelhei. Só conseguia agradecer a Deus", contou.

Sem autor, a mensagem na carta trazia votos desejando que Angélica e sua família consigam superar o imprevisto, além de garantir que ela não está sozinha.

"Em momentos como esses, acredito que a união pode fazer a diferença. Embora não nos conheçamos, saiba que não está sozinha. Por isso, junto com esta mensagem, gostaria também de enviar uma modesta contribuição que espero ser útil, ainda que um pouco, para aliviar os efeitos desse imprevisto. Que o Natal traga esperança, força e conforto para sua família", diz trecho da carta.

A alegria foi tanta que Angélica chegou a compartilhar uma foto da carta nas redes sociais. "É bom saber que ainda existem pessoas que ajudam sem mostrar a cara. Foi isso. Me emocionei muito porque fala justamente sobre a mensagem de Natal", comemorou.

O vizinho anônimo é parte de uma onda de solidariedade que vem alcançando Angélica e sua família após o ocorrido. "Cada um está me ajudando com alguma coisa, com uma indicação. O pai do meu genro veio de Saquarema para levantar o muro e colocar o portão de volta no lugar", revelou.

Com a onda de ajuda, ela espera que a família consiga se reunir para celebrar o Natal no imóvel, como sempre faz: "Não estava vendo jeito de isso acontecer, mas hoje é que estou tendo esperança porque os meus amigos se mobilizaram. Eu estou comprando material na loja de um amigo, que me deixou pagar depois", disse.

A queda da árvore destruiu parte do telhado da casa de Angélica, além de destruir parte do muro que sustentava o portão de entrada. Dentro do imóvel, por conta da chuva que passou a entrar pelo teto, a família também perdeu um sofá, uma poltrona, um micro-ondas e um guarda-roupas. "Meu foco era o telhado, porque quanto mais água entrasse, mais estragaria as coisas. (...) Ainda não parei para somar tudo que estamos gastando", finalizou.