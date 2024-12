Cidade de Gramado é um dos maiores destinos turísticos na época do Natal

Um avião de pequeno porte caiu em Gramado, no Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo, 22. Este é o mês mais importante para a cidade gaúcha, quando ela se transforma com o tradicional Natal Luz.

O evento, que em 2024 chega à sua 39ª edição, estende-se por 88 dias, com vários espetáculos e atividades que celebram o espírito natalino.

A Avenida das Hortênsias, onde o avião caiu, é uma das principais vias de Gramado. O local é próximo do centro e se conecta à cidade vizinha Canela, de onde a aeronave decolou às 9h15.

Durante o Natal Luz, essa avenida e outras áreas centrais recebem decorações temáticas e iluminação especial, intensificando o clima festivo e atraindo grande fluxo de turistas.

Com o Natal Luz, o número de visitantes na cidade aumenta nesta época do ano. Em 2024, a expectativa da prefeitura é que mais de 1,5 milhão de pessoas passem pela região da Serra Gaúcha até janeiro de 2025, movimentando setores como hotelaria, gastronomia e comércio local.

Entre as atrações mais aguardadas estão o Grande Desfile de Natal, com carros alegóricos e personagens natalinos, e o Nativitaten, celebração do nascimento de Cristo.

Acidente na Avenida das Hortênsias

O avião turboélice bimotor de pequeno porte caiu por volta das 9h deste domingo, 22, em Gramado, na serra gaúcha. Segundo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), não há sobreviventes. A estimativa é de que dez pessoas estavam no avião, segundo a Defesa Civil do Estado.

Segundo informações da Infraero, o avião vinha da cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, e estava indo para Jundiaí, interior de São Paulo. Chovia na hora do acidente na região.

Ao menos 15 pessoas que estavam na região em que o avião caiu foram levadas ao Hospital de Gramado. O avião atingiu a chaminé de um prédio, o segundo andar de uma casa - onde havia uma pessoa, que saiu sem ferimentos - e depois uma loja vazia.

Os destroços também atingiram uma pousada, onde duas pessoas já foram resgatadas com vida. Por pouco o avião não atingiu um posto de combustível.