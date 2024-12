Inscrições para o Projeto Botinho começam amanhã no Rio

As inscrições para o Projeto Botinho, considerada como a mais tradicional colônia de férias gratuita da América Latina, começam nesta segunda-feira (23), às 8h. Nesta edição da parceria do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBmerj) com o Sesc-RJ, que ocorre entre 21 e 31 de janeiro de 2025, serão oferecidas 5 mil vagas para crianças e jovens de 7 a 17 anos de idade.

O projeto divide os alunos em três turmas de acordo com as idades. A Golfinho é para crianças de 7 a 10 anos, a Moby Dick de 11 a 14 anos, e a Tubarão, de 15 a 17 anos. Ao fim, os participantes receberão um certificado.

“A ação é referência nacional e internacional na formação de jovens cidadãos mais conscientes. As atividades acontecem das 8h às 11h, em 29 praias fluminenses, e contam com exercícios físicos na areia, instruções sobre as condições do mar, primeiros socorros e conservação ambiental. O trabalho é direcionado, visando à interação social e à prevenção a afogamentos”, informou o Corpo de Bombeiros.

Inscrição

Os responsáveis legais interessados no curso devem fazer as inscrições pelo site do projeto, onde vão preencher a ficha com os dados do(s) menor(es). No momento da inscrição é preciso selecionar a praia de preferência para a participação no projeto.

“Os inscritos vão receber, em até 24 horas, um e-mail de confirmação com instruções para a entrega presencial de documentos, como atestado médico, entre os dias 2 e 9 de janeiro. Esse passo é imprescindível para garantir a vaga”, alertou o CBmerj.

O secretário Estadual de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, coronel Tarciso Salles, avalia que o Projeto Botinho salva vidas. “É uma ação focada na conscientização das novas gerações. As crianças e os jovens aprendem e compartilham o conhecimento em casa, com seus amigos e familiares. São multiplicadores da nossa mensagem de prevenção a afogamentos e preservação da natureza!”.

O presidente do Sesc RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, disse que o apoio da entidade ao Botinho “é um compromisso que converge diretamente com nossos valores e objetivos institucionais”.