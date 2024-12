TV Brasil Internacional inicia sua programação especial de verão

A TV Brasil Internacional lançou sua primeira programação especial de verão. De 21 de dezembro de 2024 a 25 de março de 2025, o canal oferecerá uma seleção exclusiva de conteúdos para exibir a energia e a diversidade do verão brasileiro, com foco em música, cultura, turismo e Carnaval. A TV Brasil Internacional é o canal da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) no exterior, buscando o público brasileiro que mora fora do país e também estrangeiros interessados no país.

A programação de verão inclui musicais e documentários turísticos, proporcionando uma experiência autêntica e emocionante para brasileiros e estrangeiros que desejam se conectar com a cultura do Brasil. Um dos programas que serão exibidos é o Nossos Biomas, série documental da TV Brasil em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, que tem cada um de seus episódios dedicado a um bioma brasileiro, como a Mata Atlântica, Pampa, Pantanal, Caatinga, Amazônia e Cerrado.

Música brasileira

Ao longo desses três meses, a grade da TV Brasil Internacional ganhará um reforço de programação com as atrações musicais do Palco TVE Bahia, – um programa da emissora pública baiana parceira da EBC e integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Entre as atrações do Palco TVE Bahia que serão exibidas pela TV Brasil Internacional estão Daniela Mercury, É o Tchan, Luiz Caldas, Gerônimo e Zé Vaqueiro.

Também haverá apresentações do programa Todas as Bossas. O programa é um palco da TV Brasil para os melhores shows dando uma amostra de toda a diversidade da música brasileira. Entre as atrações que serão exibidas na TV Brasil Internacional, estão Arlindinho, Detonautas, Léo Jaime, Luiz Ayrão e Mocyr Luz.

Parceria entre a Rádio MEC AM e a TV Brasil, o programa Ao Vivo Entre Amigos também vai para o público externo por meio do canal internacional. A atração é comandada pelo apresentador Tiago Alves e tem o objetivo de divulgar a música popular e a música instrumental brasileiras. A série traz shows intimistas com novos artistas e nomes consagrados de nossa música. Tudo isso regado a um descontraído bate-papo!

O que é a TV Brasil Internacional

O canal internacional da EBC foi criado este ano e já chega a 12 países por sinal de satélite, além da oferta do sinal online. A programação de verão celebra a riqueza e a diversidade da cultura brasileira, permitindo ao público sentir o clima festivo e a alegria do verão no Brasil. A grade de Verão irá até o dia 25 de março, preparando o canal para a estreia da Nova Programação, marcada para o aniversário de 1 ano da TV Brasil Internacional, em 26 de março de 2025.