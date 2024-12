'Ainda Estou Aqui': site dos EUA exalta bilheteria, Torres e Salles, mas ignora Selton

Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles que está na pré-lista dos indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro, ganhou espaço na imprensa norte-americana neste domingo, 22, com uma reportagem no portal Deadline, um dos mais prestigiados na cobertura de Hollywood.

Na reportagem "Walter Salles' 'I'm Still Here' Nears $ 11M In Brazil; 7th Biggest Local Title This Century" (algo como "Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, próximo a US$ 11 milhões no Brasil; 7.º maior título local neste século", em tradução livre, o filme é retratado como o "retorno de Salles" e "um fenômeno de bilheteria no Brasil".

"Até este domingo, 22, havia arrecadado US$ 10,7 milhões no mercado interno. Originalmente estreou como número 1 no Brasil no fim de semana de 7 de novembro e continuou a ganhar força", diz trecho.

A matéria cita que Ainda Estou Aqui ultrapassou a bilheteria de Central do Brasil e já seria o maior faturamento local da Sony, se tornando a 7.ª maior bilheteria entre filmes brasileiros neste século, em sua 7.ª semana em exibição.

A reportagem do Deadline ainda destaca momentos importantes da campanha, com as conexões entre Fernanda Torres e sua mãe, Fernanda Montenegro, que foi indicada ao Oscar em 1999, memes que aproximariam o longa do público mais jovem, e a parceria com a TV Globo que divulgou Ainda Estou Aqui, uma obra original Globoplay, em seus programas e telejornais.

O que o Deadline diz sobre Fernanda Torres

Selton Mello é citado brevemente apenas durante a sinopse, quando seu nome aparece entre parênteses ao lado do nome do personagem Rubens, mas sua colega recebe mais atenção: "Fernanda Torres tem particularmente gerado muito burburinho com a expectativa de que esteja na fila por uma indicação ao Oscar; uma foto da atriz no Instagram no Governors Award resultou em mais de 2,9 milhões de curtidas na página da Academia".

Por fim, o Deadline indica que outros países já programaram as datas de lançamento de Ainda Estou Aqui. Em Nova York e Los Angeles, cidades dos Estados Unidos, se dará em 17 de janeiro. Em Portugal, no dia 16 de janeiro. A estreia na Nova Zelândia será em 20 de fevereiro e na Austrália em 27 de março de 2025.