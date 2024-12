Subsecretário de eventos do Rio confirma show de Lady Gaga

Lady Gaga deve se apresentar no Rio em 2025. Apesar de o anúncio oficial ainda não ter sido feito, Rodrigo Castro, subsecretário de eventos e relações institucionais da secretaria de economia criativa do RJ, fez esta afirmação no sábado, 21, sobre esse evento para o ano de 2025 na cidade.

Em vídeo postado em seu perfil de Instagram pessoal, ele falou sobre as expectativas para o ano que vem na área cultural da cidade. Em seguida, citou o investimento de R$ 40 milhões para o carnaval. E disse: "Depois disso vem Lady Gaga, vem Rio Open, vêm muitos eventos, também, ligados à COP-30. Muita coisa boa para a gente curtir e promover nesse calendário de grandes eventos do Rio de Janeiro".

Horas após a divulgação do vídeo, Castro privou o seu perfil no Instagram, tornando a publicação indisponível. Fãs-clubes da cantora, contudo, já reproduziram o post.

Também no sábado, 21, o subsecretário deu uma entrevista publicada no perfil do Facebook e no Instagram do jornal Meia Hora, em vídeo. Nele, uma repórter pergunta: "Lady Gaga vem aí mesmo?". "Vem, vem aí mesmo. Foi confirmado", respondeu o político.