PM morre em acidente na Zona Norte do Rio

Rio - Um policial militar morreu, nesta segunda-feira (23), em um acidente envolvendo dois carros e uma moto na Estrada da Água Grande, em Vista Alegre, Zona Norte do Rio. Marcel Magno Borges da Fonseca, de 39 anos, era lotado no 9º BPM (Rocha Miranda).

Militares dos quartéis da Penha e de Irajá foram acionados para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram o policial já sem vida. Segundo relatos preliminares, o agente teria morrido com o impacto do airbag. Uma peça do equipamento teria cortado o pescoço de Marcel.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um jovem de 21 anos, identificado como Lucas Machado, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde recebeu atendimento médico.

O corpo do PM foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, não há informações sobre o velório e o sepultamento.



A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho). Segundo a corporação, agentes realizam diligências para apurar as circunstâncias do acidente.