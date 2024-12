Ator visita Preta Gil e revela 'crush' da apresentadora por enfermeiro: 'ela está bem', diz

Preta Gil está mantendo o bom humor mesmo na UTI. A apresentadora recebeu a visita do ator Gominho, que usou suas redes sociais para acalmar os fãs da apresentadora. Segundo ele, Preta "está bem", inclusive fazendo brincadeiras e alimentando um "crush" em um de seus enfermeiros. Pelo X, o ator contou um pouco sobre seu encontro com a amiga.

"Amo que a Preta é Rízia raíz!", disse Gominho em um post na rede social. "O enfermeiro entrou, ela olhou pra mim e quando ele saiu ela falou: Gatinhoan!! (sic) Não tem UTI certa pra ela hahahahahahahaahha Ela ta bem viu, galera? Tudo fluindo!!"

Entenda o caso

Preta Gil descobriu um câncer no intestino no começo de 2023. Na época, ela realizou tratamento cirúrgico e foi submetida a sessões de radioterapia. Ela também passou por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Depois deste primeiro tratamento, o câncer entrou em remissão, não sendo detectado em exames físicos, de imagem, sangue ou tomografia.

Em agosto, Preta informou que o câncer havia voltado, com os médicos tendo detectado em dois linfonodos, no peritônio - membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino - e no ureter.

Ela realizou cirurgia para a remoção dos tumores na última quinta-feira, 19, em procedimento que durou 20 horas. De acordo com o mais recente comunicado liberado pela equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, nesta segunda, 23, Preta já se encontrava estável e acordada.