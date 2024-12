Acidente com caminhão mata três socorristas e um paciente

Pelo menos quatro pessoas morreram em um acidente envolvendo uma ambulância e um caminhão na noite desta quarta-feira, 25, na BR-476, em Paulo Frontin, no sul do Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ambulância de São Mateus do Sul transitava sentido União da Vitória quando colidiu com o caminhão, que estava no sentido oposto. O acidente aconteceu no km 312.



Entre as vítimas, três eram socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e um era um paciente que eles transportavam.

Outras duas pessoas, que estavam no caminhão, tiveram ferimentos leves. O veículo transportava uma carga de leite.



De acordo com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu (CISVALI), o paciente estava sendo levado de São Mateus do Sul para União da Vitória.

A CISVALI lamentou a morte das vítimas e destacou a atuação profissional dos socorristas.



"Infelizmente, perdemos não apenas a vida do paciente, mas também de valiosos profissionais que, com dedicação e coragem, estavam a serviço do atendimento à população. O CISVALI expressa seu mais sincero pesar às famílias das vítimas e a todos os profissionais do SAMU, que, como irmãos de jornada, sofrem essa perda irreparável", diz a nota.



A Prefeitura de São Mateus do Sul decretou luto de três dias na cidade. Nas redes sociais, a prefeita Fernanda Sardanha fez uma homenagem às vítimas.



"Tem momentos que nos faltam palavras para expressar tamanha a dor dos familiares atingidos por essa tragédia. E hoje, também, a dor de cada profissional da saúde. Só eles sabem dos desafios diários enfrentados na luta para salvar vidas", escreveu.



Vítimas



- Dr. Leandro Martins, médico;

- Brenda Santos, enfermeira;

- Alisson Ferreira, motorista da ambulância;

- Altair dos Santos Silva, paciente que estava sendo transportado.