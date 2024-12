Tiroteio em Porto Alegre mata dois homens e fere duas pessoas

Um tiroteio na noite desta quarta-feira (25) no bairro Cristal, na Zona Sul de Porto Alegre, deixou dois mortos e dois feridos, incluindo uma criança de cinco anos. As informações são do jornal local Zero Hora.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h30min na Rua Ursa Maior. Moradores da região relataram que um carro preto passou pelo local realizando diversos disparos de arma de fogo.

As vítimas foram identificadas como Willian Valença, de 22 anos, e Liedson Padilha, de 21 anos. Eles foram socorridos e encaminhados ao Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, mas morreram no local. Os outros dois feridos, de 5 e 20 anos, foram transferidos ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre.

Segundo atualizações divulgadas na manhã desta quinta-feira (26), o homem foi liberado e a criança passou por uma cirurgia.

A Polícia Civil investiga o caso.