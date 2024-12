Criança é resgatada de bolha inflável à deriva no mar no litoral de SP

Um menino precisou ser resgatado em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, de dentro de uma bolha inflável que ficou à deriva no mar. O caso ocorreu na terça-feira, 24, perto da Praia do Lázaro. A criança ficou bem, de acordo com o relato de uma pessoa que testemunhou o resgate.

O marinheiro Rafael Graça do Prado, de 32 anos, conta que estava passeando com os filhos de lancha quando viu a bolha inflável. Ao chegar perto da bola de plástico, viu o menino de cerca de 8 anos dentro dela. Ele relata que tentou acalmar a criança enquanto outros marinheiros chegavam da Praia do Lázaro para ajudar no resgate.

"A gente conversou com o menino, eu estava preocupado se ele estava conseguindo respirar ou não, porque essa boia é perigosa", explicou. "Ela tem um tempo que você pode respirar dentro dela. Eu fui acalmando ele, e foi a hora que minha filha começou a filmar".

"O menino estava muito desesperado, ele estava se batendo", contou Rafael. "Ele estava com muito medo lá no meio do mar sozinho. Eu perguntei se ele estava respirando bem e ele deu um joinha. Lá dentro ele grita mas não dá para entender muito bem".

Rafael faz passeios de lancha em Ubatuba e afirma que já havia ocorrido outro caso de boia à deriva na cidade. "O pessoal aluga e deixa essa boia aqui na beirinha, segurando por um cabo", disse. "Porém, esse cabo soltou e chegou um vento forte, o vento levou a boia. Inclusive, ela já tinha batido nas pedras e ela estava furada, ela estava vazando".

Os tripulantes da outra lancha que aparece no vídeo conseguiram amarrar um cabo ao redor da bola e trouxeram o menino até a costa. Eles evitaram abrir a boia por medo de que a criança se afogasse, de acordo com Rafael. "Trazemos ele para a praia e chegou aqui, a família estava bem desesperada, chorando", lembrou.

A reportagem tentou contato com o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) mas não teve resposta. Nas redes sociais, o órgão fez um alerta para que as crianças só entrem na água acompanhadas de um adulto, com a distância de no máximo um braço. Outra recomendação é não usar boias infláveis, pois esses objetos transmitem uma falsa sensação de segurança.

De acordo com o boletim mais recentes, os bombeiros fizeram 97 salvamentos entre os dias 16 e 22. Foram encontradas 12 crianças.