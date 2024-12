Preta Gil começa fisioterapia na UTI e já consegue ficar em pé, diz amigo

Preta Gil segue sua recuperação após cirurgia invasiva para a remoção de tumores. Na noite desta quarta-feira, 25, o influenciador Gominho, amigo da apresentadora, compartilhou um vídeo nos stories do Instagram após acompanhar a amiga no hospital.

Ele contou que ela já iniciou a fisioterapia e que consegue se manter em pé, apesar dos movimentos lentos. "Hoje ela fez físio, ficou em pé. [Foram] movimentos devagar, mas adiante", disse o ator nos stories do Instagram. "É dia após dia. 'Vamo que vamo'."

Preta passou por uma cirurgia que durou mais de 20 horas no dia 19 de dezembro. De acordo com a equipe do hospital, ela se encontra em estado estável, mas segue na UTI para se recuperar.

Amigo de Preta, Gominho tem servido também como um dos porta-vozes da apresentadora durante sua internação. Visita constante, ele tem compartilhado atualizações sobre o estado de saúde da cantora em suas redes sociais.

Entenda o caso

Preta Gil descobriu um câncer no intestino no começo de 2023. Na época, ela realizou tratamento cirúrgico e foi submetida a sessões de radioterapia. Ela também passou por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Depois deste primeiro tratamento, o câncer entrou em remissão, não sendo detectado em exames físicos, de imagem, sangue ou tomografia.

Em agosto, Preta informou que o câncer havia voltado, com os médicos tendo detectado em dois linfonodos, no peritônio - membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino - e no ureter.

Ela realizou cirurgia para a remoção dos tumores na última quinta-feira (19), em procedimento que durou 20 horas. De acordo com o último comunicado liberado pela equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, Preta já se encontrava estável e acordada.