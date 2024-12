Lula diz que Ney Latorraca presenteou Brasil com grandes papéis na televisão e no teatro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta quinta-feira, 26, a morte do ator Ney Latorraca e se solidarizou com familiares, amigos e admiradores do artista. Lula disse que Ney presenteou o Brasil com "grandes papéis" tanto na televisão quanto no teatro.

"O Brasil se despede do grande Ney Latorraca aos 80 anos. Ator e diretor de carisma marcante, nos presenteou com grandes papéis na televisão e no teatro", disse o petista, em publicação no X, antigo Twitter. "Foi o vampiro Vlad, em Vamp, o Barbosa, da TV Pirata, na TV, e do Arandir em O Beijo no Asfalto, com Tarcísio Meira, no cinema. No teatro, entre as muitas peças, levou milhões de brasileiros às plateias com o espetáculo O Mistério de Irma Vap, ao lado de Marco Nanini, que entrou no livro dos recordes de 2003 por passar 11 anos em cartaz. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores da arte de Ney Latorraca."

O ator morreu nesta manhã no Rio de Janeiro. Ney estava internado desde 20 de dezembro na Clínica São Vicente, da Gávea, em decorrência de uma sepse pulmonar. O artista já tratava um câncer de próstata.

A doença foi diagnosticada em 2019. Na época, Ney foi operado, retirou a próstata e permaneceu curado. A doença voltou em agosto deste ano, já com metástase. Houve o tratamento inicial, porém sem sucesso.