Isis Valverde e Marcus Buaiz se casam no civil

Isis Valverde e Marcus Buaiz se casaram no civil durante uma cerimônia íntima e reservada na última terça-feira, 24.

A informação foi confirmada à Quem. Segundo o site, o casamento ocorreu por volta das 19h30 na mansão do casal e contou com a presença de todos os familiares dos dois.

Rael, filho de seis anos da atriz com André Resende, e José Marcus e João Francisco, de 12 e 10 anos respectivamente, fruto do relacionamento de Marcus com Wanessa Camargo, estavam presentes na celebração.

Os dois ficaram noivos em dezembro do ano passado enquanto estavam em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Ainda segundo ao site, a cerimônia religiosa de casamento do casal acontecerá em Jarinu, no interior de São Paulo. Os dois pretendem fechar um aeroporto exclusivo para receber 60 jatos para o evento, que acontecerá no dia 3 de maio de 2025.