Polícia recupera moto e celular de homem que seria assassinado pelo 'tribunal do tráfico' no Caju

Nesta quinta-feira (26), a Polícia Civil do Rio de Janeiro recuperou a moto e o celular de um homem que havia sido sequestrado e estava prestes a ser assassinado pelo "tribunal do tráfico" na comunidade do Caju, na Região Portuária. A vítima tinha sido resgatada no dia do Natal.



As investigações da tentativa de homicídio iniciaram na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e foram encaminhadas à 17ª DP (São Cristóvão). Os agentes receberam informações de que os pertences da vítima, que seria um produtor musical, estavam na entrada da comunidade, próxima à Avenida Brasil.



Os bens foram apreendidos e levados para a 17ª DP. As investigações continuam para identificar todos os autores do crime.



Relembre o caso



A vítima estava prestes a ser executada pelo "tribunal do tráfico" quando foi resgatada por policiais civis no dia de Natal na comunidade do Caju. Um vídeo mostra o homem sentado em um pneu, cercado por criminosos armados.



A operação contou com um helicôptero do Serviço Aeropolicial (Saer), uma equipe do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).



Durante a ação, um criminoso atirou contra os agentes e foi preso, enquanto os outros conseguiram fugir. As equipes ainda apreenderam um fuzil.