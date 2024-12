Marido de Ney Latorraca se emociona em entrevista sobre o ator: 'Pessoa maravilhosa'

O marido de Ney Latorraca, o ator e diretor Edi Botelho, se emocionou ao falar sobre o marido, que morreu nesta quinta-feira (26), aos 80 anos, após lutar contra um câncer de próstata. Ele também revelou algumas memórias ao lado do marido. Botelho e Latorraca ficaram juntos por 30 anos.

Em entrevista ao Jornal Nacional, Botelho exaltou o legado de seu marido. Ele afirmou que Ney desejaria ser lembrado com a mesma alegria que deu para seus trabalhos. "Vai ficar essa pessoa maravilhosa que ele era, amiga de todo mundo, essa pessoa para cima, que sabia brincar com tudo", declarou ele, emocionado.

Botelho também comentou sobre a comédia musical Seu NeyLa, que homenageou os 60 anos da carreira do marido em 2022. Na época, o ator estava recluso e não compareceu à estreia da peça. No entanto, Latorraca fez uma participação no elenco de forma híbrida: ele atuou na sala de sua casa e apareceu em um telão gigante no teatro.

"Acabou sendo um momento maravilhoso, porque era uma cena inédita. Era um espetáculo mesmo, ele aparecia no telão enorme e interagia com os atores", relembrou Botelho. "Eu presenciei isso várias vezes, [as pessoas o chamando de] senhor Neyla. Ele levava na brincadeira total", concluiu.

O casal, que sempre manteve a discrição sobre sua vida pessoal, se conheceu em 1995. Edi Botelho, além de ator e diretor, é autor do livro Gerald Thomas - Cidadão do Mundo. Juntos, trabalharam em peças como O Martelo (1999) e Entredentes (2014). Apesar do relacionamento longo, o casal optou por não ter filhos.