Wanessa Camargo se derrete para a irmã Clara, filha de Zezé e Graciele Lacerda

A cantora Wanessa Camargo postou fotos de Clara, sua irmã recém-nascida. Filha do sertanejo Zezé Di Camargo e da influenciadora fitness Graciele Lacerda, a pequena nasceu na noite de Natal.

No post, Wanessa celebrou a chegada da irmã: "Clara, nascida no dia de Natal, com um nome que carrega em seu significado tudo o que é radiante e ilustre. Seja bem-vinda a este mundo louco, mas incrivelmente bonito, repleto de amor, esperança e tantos momentos mágicos que estão à sua espera".

"Você já é um presente para todos nós, e eu, como sua irmã, estarei sempre ao seu lado, apoiando você incondicionalmente, celebrando suas conquistas e oferecendo meu colo nas tempestades. Que a luz do seu nome guie sua jornada e que o amor que já sentimos por você cresça mais a cada dia. Bem-vinda!", completou a irmã mais velha.

O nascimento de Clara estava previsto para janeiro, mas a bolsa da mãe estourou na noite de Natal, enquanto a família jantava. "Como tudo em nossas vidas tem a hora certa de acontecer, nunca foi no nosso tempo, mas sim no tempo perfeito de Deus. Clara decidiu antecipar sua chegada e veio ao mundo no dia em que Jesus nasceu, mais uma prova de sua conexão com Deus", disse a mãe em um post no Instagram.

Graciele e Zezé estão juntos desde 2014. O casal anunciou a gravidez em julho, após quatro anos de tentativas de fertilização. A notícia foi compartilhada nas redes sociais do cantor, com a legenda: "Nosso milagre".