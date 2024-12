Culinária afetiva nordestina é tema do Xodó de Cozinha, da TV Brasil

, emissora da, leva ao ar neste sábado (28), às 13h, mais uma edição inédita do programa Xodó de Cozinha, que recebe a cozinheira e empresária Chiquita. Ao longo da atração, a chef Regina Tchelly conversa com a convidada sobre os hábitos culinários do Nordeste em um episódio cheio de memórias afetivas.

No episódio, a apresentadora celebra o milho, alimento presente no Nordeste, sua região natal. Regina e Chiquita cozinham angu com coração de banana e farofa de cuscuz com brócolis

Além do preparo das receitas, Regina fala de suas origens, de como as raízes na Paraíba estão presentes na sua vida e como transmite a cultura e a gastronomia de lá para suas filhas. A culinária afetiva nordestina se baseia em memórias e tradições regionais, muitas vezes passadas de geração em geração.

O conteúdo original fica disponível no app TV Brasil Play e pode ser acompanhado no canal do YouTube da emissora pública.

Xodó de Cozinha

Apresentado pela chef Regina Tchelly, o programa Xodó de Cozinha, da TV Brasil, busca incentivar a alimentação saudável e de baixo custo. A temporada de estreia tem 26 episódios. Cada edição conta com um convidado especial para preparar receitas com um alimento específico e conversar sobre um tema. A produção recebe personalidades como Bela Gil, André Trigueiro e Sidarta Ribeiro, entre outros.

Os assuntos giram em torno de questões como sustentabilidade, combate à fome, sazonalidade dos alimentos, geração de renda, empreendedorismo e educação financeira. O programa também valoriza a cultura tradicional e afetiva, além de abordar pratos que evocam memórias e heranças culinárias.

A atração é gravada na cozinha do projeto Favela Orgânica, iniciativa idealizada por Regina Tchelly que há 13 anos promove a culinária saudável nas comunidades Babilônia e Chapéu Mangueira, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Coprodução realizada pela TV Brasil com a Kromaki, o Xodó de Cozinha tem direção de Pedro Asbeg.

Favela Orgânica

O Favela Orgânica já recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais por suas ações que visam promover a segurança alimentar, capacitação profissional e uma mudança na cultura de consumo e desperdício de alimentos.

Chef de cozinha, empreendedora social e fundadora do projeto, Regina Tchelly é paraibana e mora no Rio de Janeiro há 20 anos.