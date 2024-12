Adriana Bombom comunica morte do pai e recebe apoio de famosos

Rio - Adriana Bombom comunicou a morte do pai, Josenir Ribeiro, em uma publicação feita no Instagram, neste sábado (28). A apresentadora publicou uma foto abraçada com o familiar, contou que só conheceu o patriarca quando tinha 43 anos e celebrou a oportunidade de ter tido bons momentos ao lado dele.

"Amados! Hoje acordei com a notícia da partida de meu pai, Josenir Ribeiro. Apesar de tê-lo encontrado somente 43 anos depois de meu nascimento, senti gratidão por ter tido a oportunidade de conhecê-lo, pois é muito bom a gente saber sobre nossas origens. Tive a oportunidade de conversar e conviver com ele e de termos alguns momentos alegres. Esse reencontro também me trouxe a surpresa de conhecer um irmão maravilhoso, Ronaldo Ribeiro, que eu não sabia que existia", afirmou Adriana, de 50 anos.

"Enfim, a minha vida tem sido repleta de encontros, desencontros e reencontros, repleta de ganhos e perdas, de chegadas e partidas. Mas tudo isso só me dá mais consciência que a vida é uma sucessão de mudanças e forças para prosseguir meu caminho. Que Deus receba sua alma em seus braços!", completou.



A artista recebeu o apoio de amigos. "Amiga amada, que Deus te conforte. Amo você", comentou Taty Zatto. "Meus sentimentos", afirmou Selminha Sorriso. "Força, meus sentimentos", disse Adryana Ribeiro.