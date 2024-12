Olivia Hussey, protagonista do filme 'Romeu e Julieta', morre aos 73 anos

Olivia Hussey, atriz que estrelou o papel da adolescente Julieta no filme Romeu e Julieta, de 1968, morreu. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais neste sábado, 28. Ela tinha 73 anos.

Hussey morreu na sexta-feira, "pacificamente e em casa, cercada por seus entes queridos", disse uma declaração publicada em sua conta no Instagram.

Ela tinha 15 anos quando o diretor Franco Zeffirelli a escalou para sua adaptação da tragédia de William Shakespeare, depois de vê-la no palco na peça The Prime of Miss Jean Brodie, também estrelada por Vanessa Redgrave.

Romeu e Julieta ganhou dois Oscars e Hussey ganhou um Globo de Ouro de melhor atriz estreante por seu papel como Julieta, contracenando com o ator britânico Leonard Whiting, que tinha 16 anos na época.

Décadas depois, Hussey e Whiting abriram um processo contra a Paramount Pictures alegando abuso sexual, assédio sexual e fraude por causa de cenas de nudez no filme.

Eles alegaram que inicialmente lhes foi dito que usariam roupas íntimas da cor da pele em uma cena de sexo, mas, no dia da filmagem, Zeffirelli disse aos dois que usariam apenas maquiagem corporal e que a câmera seria posicionada de forma a não mostrar a nudez. Eles alegaram que foram filmados nus sem seu conhecimento.

O caso foi julgado improcedente por um juiz do condado de Los Angeles em 2023, que concluiu que a representação não poderia ser considerada pornografia infantil e que a dupla entrou com a ação tarde demais.

Whiting esteve entre os que prestaram homenagem a Hussey neste sábado. "Descanse agora, minha linda Julieta, nenhuma injustiça pode machucá-la agora. E o mundo se lembrará de sua beleza interior e exterior para sempre", escreveu ele.

Hussey nasceu em 17 de abril de 1951, em Buenos Aires, Argentina, e mudou-se para Londres ainda criança. Ela estudou na escola de teatro Italia Conti Academy. Ela também estrelou como Maria, a mãe de Jesus, na série de televisão de 1977 Jesus de Nazaré, bem como na adaptação de 1978 de Morte no Nilo, de Agatha Christie, e nos filmes de terror Noite do Terror e Psicose 4 - A Revelação. Ela deixa o marido, David Glen Eisley, três filhos e um neto.