Empresário morre atropelado pela escolta em treino de ciclismo no interior de SP

Um empresário tradicional do agronegócio que participava de um treino de ciclismo morreu depois de ser atropelado pelo veículo que fazia a escolta do pelotão neste sábado, 28, em Bebedouro, no interior de São Paulo.

A vítima é Francisco José Turchetto Santos, de 42 anos, que era CEO da JF Citrus Agropecuária. Francisco José é um dos filhos do empresário mineiro José Francisco dos Santos, detentor de companhias que atuam na citricultura, setor sucroenergético e construção civil.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu na estrada vicinal Fabiano Zacarelli, entre a cidade de Bebedouro e o distrito de Andes. O segurança que dirigia a caminhonete da escolta do grupo acabou atropelando cinco ciclistas, entre eles Francisco, o último do pelotão.

As circunstâncias para o atropelamento ainda estão sendo investigadas. Aos policiais militares, o motorista disse que precisou desviar o veículo de um animal que cruzou a pista; para a Polícia Civil, ele teria declarado que sofreu um mal súbito, uma espécie de "apagão" e que não se lembrava do que havia acontecido.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas ao local para atendimento às vítimas. De acordo com a PM, o motorista vai responder em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Em nota, a Prefeitura de Bebedouro decretou luto oficial de três dias e se referiu a Francisco como um grande cidadão.

"Francisco, empresário, pai dedicado, esposo amoroso e ex-presidente do Bebedouro Clube, foi um nome de destaque em nossa cidade, atuando com excelência no ramo do agronegócio. Sua trajetória é marcada pela dedicação profissional e pelos laços de amizade e amor que cultivou ao longo de sua vida", comunicou.

O velório foi marcado pela família para a noite deste sábado, 28, na capela do Colégio Anjo da Guarda, em Bebedouro. O enterro deve ser realizado no domingo, 29.