Otávio Mesquita sofre assalto à mão armada em SP

O apresentador Otávio Mesquita sofreu um assalto à mão armada na região do Morumbi, em São Paulo, na sexta-feira, 27. Ele saía de uma farmácia quando foi abordado por um homem, que levou seu relógio e fugiu em uma moto.

Em um vídeo no Instagram, Mesquita contou a situação e fez um alerta aos seus seguidores para não reagirem em caso de assalto: "Se você passar por isso. Fique quieto. Não queira discutir ou fazer nada porque os caras estão com a arma ali. Aliás, eu vi por acaso que ele estava com a mão no gatilho. É um risco enorme."

Na legenda da publicação, ele também deu mais detalhes. "Estou bem, mas um pouco assustado ainda, mas não poderia deixar de alertá-los. Ele esperou eu sair da farmácia, anunciou o assalto e levou o meu relógio, colocaram o revólver na minha cabeça, mantive a calma e entreguei o que ele pediu, sensação horrível", escreveu.

"Infelizmente final de ano é sempre assim, fiquem atentos, não saiam de moto ou com objetos de valor. Tomem muito cuidado", concluiu. Assista ao vídeo: