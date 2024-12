Andressa Urach faz 'retrospectiva' com Neymar, Léo Santana e Cauã Reymond

Rio - Andressa Urach publicou uma "retrospectiva" em seu Instagram, neste sábado (28), com fotos de vários famosos, como os jogadores Neymar, Hulk e Cristiano Ronaldo, o ator Cauã Reymond, os cantores Lucas Lucco e Léo Santana, o modelo e DJ Jesus Luz e o criador de conteúdo adulto Cassiano França, seu atual namorado. "Respeita a mamãe, a mamãe sabe viver", publicou ela.

Na legenda da postagem, Urach escreveu: "Retrospectiva de 37 anos bem vividos. Mamãe sabe viver".

Vários internautas reagiram à publicação. "Inveja de você? Inveja eu tenho é da Andressa Urach que pegou os machos mais tops", comentou um usuário da rede social. "Ela expondo todos", declarou outro. "Qual a necessidade disso? Você não está namorando? Sem noção da sua parte", criticou uma terceira pessoa.

Atualmente, Neymar vive um relacionamento com Bruna Biancardi, Jesus Luz namora a dermatologista Camila Ferrer Stroligo e Hulk está noivo de Camila Ângelo. Léo Santana é casado com Lorena Improta e Cristiano Ronaldo está com Georginia Rodriguez há dez anos.