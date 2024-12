Policial é ferido durante confronto com bandidos na Avenida Brasil

Rio - Um confronto entre criminosos em fuga e policiais do 4º BPM (São Cristóvão) terminou com um agente baleado na Avenida Brasil, na altura de São Cristóvão, Zona Norte do Rio. O militar foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, e tem quadro de saúde estável.

O veículo em que os três bandidos estavam pegou fogo durante o tiroteio que começou na pista central da via expressa. O bando conseguiu sair do carro e já desembarcou atirando contra os policiais, segundo a corporação.

Na fuga, após o ataque, um fuzil foi deixado para trás. O armamento foi recuperado posteriormente pela PM.



Um vídeo gravado por um morador da região mostra o carro incendiado e viaturas da PM no trecho da Avenida Brasil.

Segundo o relato da pessoa que filmou, os bandidos envolvidos na ocorrência teriam acabado de roubar a moto de um entregador. A testemunha afirmou ter ouvido o intenso tiroteio. No entanto, a informação sobre o assalto a um entregador não foi confirmada pela Polícia Militar. Veja o vídeo: