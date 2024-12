Vídeo: guerra de facções impõe mais uma noite de terror nos Macacos

Moradores do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, vivem momentos de tensão com novos tiroteios registrados na noite deste domingo (29). A região é disputada pelo Comando Vermelho (CV) e pelo Terceiro Comando Puro (TCP), que estão em confronto pelo controle territorial.



Vídeos que circulam nas redes sociais, gravados por moradores, mostram a intensidade dos tiros. Em uma das gravações, pessoas aparecem se jogando no chão em um salão de festas na Rua Silvia Pinto durante a comemoração de um aniversário.

"Nem imagino o que passa os moradores do Morro dos Macacos. Domingo à tarde, crianças trocaram as ruas e brincadeiras para provavelmente estarem deitadas no chão fugindo dos tiros. Não terá nem fim de ano ou qualquer festa, pois haverá o medo de ocorrer uma guerra de facção", comentou um internauta. "Moradores do Morro dos Macacos não têm um único dia de paz. Uma hora dessas já tiroteio pesado. Que tristeza", escreveu outro usuário.

Segundo relatos, traficantes do Terceiro Comando Puro estariam tentando retomar o domínio da comunidade perdido para o Comando Vermelho recentemente. Policiais militares foram para a comunidade após receberem informações sobre o confronto. Ainda não há informações sobre feridos, presos ou apreensões.Os tiroteios acontecem em meio a uma tentativa de expansão territorial do Comando Vermelho liderada por traficantes do Morro do São João, no Engenho Novo. Na sexta-feira (27), um vídeo circulou nas redes sociais mostrando criminosos fortemente armados na varanda de uma casa no Morro dos Macacos.A localização do Morro dos Macacos é considerada favorável para o CV, pois dá acesso à Zona Oeste por meio do Parque Nacional da Tijuca. O "atalho" é atrativo para a maior facção do Rio, que busca expandir sua organização criminosa para outras regiões.Neste sábado (28), policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do 6º BPM (Tijuca) fizeram uma operação no Morro dos Macacos e prenderam seis pessoas, além de apreenderem um adolescente. Durante a incursão, mais confrontos foram registrados.Os presos foram identificados como Tiago Rangel da Fonseca, Evandro Soares dos Santos do Nascimento, Renan Madeira Rodrigues, Hayllan Robert dos Santos Menezes, Gelson Barcelos Veloso e Fernanda Cristina Gomes. Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Já o adolescente foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo aos mesmos crimes.Entre os detidos, há indivíduos com antecedentes criminais. De acordo com processos no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), Hayllan possui duas anotações por roubo majorado, uma delas com condenação de 13 anos de prisão por assalto. Fernanda foi condenada a sete anos de prisão por roubo e Gelson Veloso a seis anos por roubar uma pessoa com um cabo de guarda-chuva como arma branca.