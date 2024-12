Avião sofre acidente em região do Pantanal e ocupantes são resgatados com vida

Uma aeronave de pequeno porte sofreu um acidente na cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, em uma área do Pantanal de difícil acesso. Equipes da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA) e do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) foram acionadas e resgataram, com vida, os três ocupantes do avião. O caso aconteceu na última sexta-feira, 27, e foi divulgado pelo CGPA neste domingo, 29.

De acordo com as autoridades, as vítimas, que não tiveram as identidades reveladas, receberam atendimento em uma unidade médica na cidade e todas passam bem.

A operação de resgate foi desencadeada depois que o 7º Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana recebeu a informação do acidente aéreo, e repassou o caso à CGPA e ao DOF. Um helicóptero, baseado em Dourados, foi acionado para ajudar nos trabalhos de socorro.

"Em menos de duas horas, os policiais conseguiram localizar o local da queda e resgatar os três ocupantes da aeronave. As vítimas foram transportadas com segurança até uma unidade médica em Aquidauana, onde receberam atendimento. De acordo com informações, todas estão em estado estável e passam bem", informou o CGPA.

Pelas imagens, a aeronave foi localizada de ponta-cabeça, com as asas encostadas no chão e o trem de pouso para a cima. A maior parte da estrutura ficou conservada após o acidente. As autoridades não deram mais detalhes sobre o trajeto que era feito e sobre como a aeronave ficou na posição em que foi encontrada.

O avião, um monomotor de matrícula PT-WBI, foi fabricado em 1997 e possui quatro assentos - três passageiros e o piloto.

Segundo informações no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), disponível no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a situação de aeronavegabilidade do avião estava normal e o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade venceria em 24 de maio de 2025.

Conforme os dados, a aeronave pertence à empresa Ibitiguaia Agropecuária, cuja atividade principal é a criação de bovinos para corte. A reportagem não conseguiu localizar os representantes da companhia. O espaço segue aberto.