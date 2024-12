Na Tailândia, médica brasileira e mais 2 turistas morrem durante incêndio em hotel de Bangcoc

A médica brasileira Carolina Canales, de 24 anos, morreu no domingo, 29, durante um incêndio que atingiu o The Ember Hotel, localizado em Bangcoc, capital da Tailândia. Ela estava no país com o noivo, Fernando Lages da Resurreição, que sobreviveu ao incêndio. Fazia apenas seis dias que ele tinha pedido Carolina em casamento. Os dois estavam juntos há oito anos.

Além da jovem, dois homens estrangeiros, um ucraniano e um norte-americano, também faleceram. Outras quatro pessoas foram hospitalizadas em estado crítico. A causa do incêndio está sob investigação.

Segundo os policiais que estavam no local, um dos turistas foi encontrado morto e os outros dois morreram após serem levados ao hospital. Eles não deram mais detalhes.

O incêndio começou no quinto andar do The Ember Hotel, informou a polícia. O hotel tem seis andares no total e fica localizado na Rua Khao San Road, conhecida por sua vida noturna agitada e muito popular entre os mochileiros que visitam a capital tailandesa.

Ao todo, 75 pessoas estavam hospedadas no hotel no momento do incêndio. Turistas relatam que os bombeiros precisaram "quebrar o vidro (das janelas) para tentar resgatar as pessoas".

De acordo com o presidente do hotel, Sanga Ruangwattanakul, cerca de 20 mil pessoas eram esperadas para um evento de contagem regressiva de ano novo na noite desta terça-feira, 31.

Em comunicado, o Sindicato dos Médicos de Alagoas (Sinmed-AL) lamentou a morte de Carolina e disse que ela foi vítima da inalação de fumaça durante o incêndio.

"É com profundo pesar que o Sindicato dos Médicos de Alagoas comunica o falecimento da médica palmeirense Carolina Canales. Ela era filha da médica palmeirense Lara Daniela Canales, e neta da Dra. Helenilda Canales", disse a entidade.

"Todos estão assustados com o que aconteceu e estão com medo de que isso afete o evento de réveillon", disse Ruangwattanakul à AP. "Mas definitivamente não há preocupação porque já tivemos uma reunião com a delegacia de polícia e temos mais de 150 policiais e funcionários do distrito para cobrir a Khao San Road com segurança", disse o presidente do hotel.

*Com informações da AP