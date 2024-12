Projeto do Túnel Santos-Guarujá chega ao TCU; governo prevê início das obras para 2025

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) entregou nesta segunda-feira, 30, o projeto do Túnel Santos-Guarujá para análise do Tribunal de Contas da União (TCU). O empreendimento, que deve custar mais de R$ 6 bilhões, será financiado em parceria com o governo do Estado de São Paulo.

A previsão do governo federal é de que as obras sejam iniciadas já em 2025.

Antes disso, o TCU precisa dar aval ao projeto.

A proposta prevê a concessão do túnel à iniciativa privada, de forma a garantir a manutenção ao longo de 30 anos. Após a análise na Corte de Contas, será lançado o edital de leilão do ativo, último passo antes do início da construção.

"Essa obra é fundamental para ajudar na mobilidade urbana e a qualidade de vida da Baixada Santista e, principalmente, vai ajudar no escoamento da produção do Porto de Santos, no sentido de contribuir para a segregação do tráfego portuário do urbano", afirmou, em nota, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Túnel Santos-Guarujá

O projeto prevê a construção de um túnel, instalado embaixo do mar, entre as cidades de Santos e Guarujá, ambas em São Paulo. O túnel deve ter cerca de 870 metros de extensão, com 21 metros de profundidade. Esse é o primeiro modelo de túnel embaixo do mar na América Latina.

Em março de 2024, o Ministério de Portos e Aeroportos, em parceria com o governo de São Paulo, abriu consulta pública para o projeto do túnel imerso Santos-Guarujá. No mês de setembro, o MPor realizou uma sondagem de mercado para consultar investidores sobre a viabilidade de novas emissões ou propostas.

O trecho vai ligar as regiões de Outeirinhos e Macuco, em Santos, ao bairro Vicente de Carvalho, em Guarujá. Além da passagem de veículos, o túnel contará com uma área de circulação para ciclistas e pedestres instalada entre as seis vias de pista - três faixas por sentido, sendo uma delas adaptável ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).