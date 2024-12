Ex-Aquaman, Jason Momoa será o Lobo em filme da Supergirl

Intérprete do Aquaman nos dois filmes do herói aquático, Jason Momoa tem novo papel na DC. O ator, que também teve passagem pela franquia Velozes e Furiosos, interpretará o Lobo em Supergirl: Woman of Tomorrow, adaptação da HQ homônima de Tom King com artes da dupla brasileira Bilquis Evely e Mat Lopes. A informação foi inicialmente publicada pelo Deadline e confirmada por Momoa no Instagram.

"Eles ligaram", disse Momoa na postagem, fazendo referência a uma entrevista em que ele dizia que se James Gunn e Peter Safran, CEOs do DC Studios, ligassem, a resposta seria "sim".

"Bem-vindo, meu amigo", comentou Gunn na postagem de Momoa.

Introduzido nos anos 1980, Lobo foi criado por Roger Slifer e Keith Giffen para Omega Men. Ao longo dos anos, o personagem já foi mostrado como um vilão e anti-herói violento. Caçador de recompensas intergaláctico, Lobo é praticamente invencível e já enfrentou heróis como os Lanternas Verde e o Superman em diversas ocasiões.

Desde o anúncio de que Gunn e Safran comandariam um reinício quase total do universo dos personagens da DC nos cinemas, Momoa tem sido especulado no papel. O ator deve ser o único entre os que viveram personagens da Liga da Justiça - que incluía ainda Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ray Fisher e Ezra Miller - a retornar para o novo DCU, que foi lançado recentemente com a série Comando das Criaturas. Ele mesmo chegou a falar em diferentes ocasiões sobre sua vontade de interpretar Lobo, um de seus personagens favoritos dos quadrinhos.

Supergirl: Woman of Tomorrow terá direção de Craig Gillespie (Eu, Tonya) e roteiro de Ana Nogueira. O filme tem estreia prevista para 2026.