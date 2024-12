Ônibus municipais de SP terão tarifa zero no Ano Novo

Os ônibus municipais de São Paulo vão operar de forma gratuita durante o feriado de Ano Novo. A tarifa zero funcionará da 0h às 23h59 do dia 1º de janeiro.

De acordo com a SPTrans, ao passar o Bilhete Único, não será cobrada a tarifa. Quem estiver sem um bilhete também terá a gratuidade garantida, pois o cobrador irá liberar a passagem.

Haverá 4.885 ônibus em circulação nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, segundo a SPTrans, número menor do que o mobilizado no último dia 24, quando operaram 6.837 veículos.

Atendimento

Nos dias 31 e 1º, o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes ocorrerá das 6h às 19h. Os postos Central, Jabaquara e Santana estarão fechados e voltarão a funcionar no dia 2 de janeiro.

A recarga dos bilhetes poderá ser feita normalmente por aplicativos. A lista com os apps credenciados para a venda de crédito do Bilhete Único está disponível no site http://www.sptrans.com.br/compra-de-creditos-e-servicos/.

Em relação ao Posto de Apoio à Mulher, a SPTrans informa que a unidade estará fechada até o dia 2. As usuárias que precisarem de atendimento deverão procurar a Casa da Mulher Brasileira, na Rua Vieira Ravasco, 26, no Cambuci.