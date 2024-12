Graciele Lacerda faz relato sobre parto de filha com Zezé Di Camargo: 'Mágico e sagrado'

A influenciadora Graciele Lacerda publicou na segunda-feira, 30, um vídeo mostrando o momento do parto de Clara, fruto do relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo. A bebê nasceu na manhã do dia 25 de dezembro. O parto estava previsto para janeiro.

"Meu coração fora do peito", escreveu Graciele ao compartilhar o vídeo.

Ela também narrou os sentimentos que teve durante o nascimento da bebê. Clara é a primeira filha da influenciadora e a quarta de Zezé, que também é pai de Wanessa, Camilla e Igor, frutos da relação com Zilu Camargo.

"Acho que todas as mães sentem um misto de medo e ansiedade, e comigo não foi diferente", disse Graciele, sobre o momento do parto. "É um momento mágico e sagrado. Em instantes, você terá em seus braços o maior amor da sua vida. Essa alegria se mistura com a preocupação de saber se está tudo bem."

A influenciadora ainda revelou, sem dar maiores detalhes, ter enfrentado "contratempos" durante o parto.

Ela prometeu falar sobre o caso "futuramente". "Estava cercada por profissionais e pessoas incríveis, que me transmitiram segurança e amor. Hoje, ao ver esse vídeo, só consigo sentir amor e gratidão", finalizou.