Letícia Cazarré explica quadro da filha após intercorrência: 'Nunca tinha visto nem ouvido'

Letícia Cazarré explicou um possível diagnóstico para o quadro de saúde da filha, Maria Guilhermina, em suas redes sociais, na segunda-feira, 30. A stylist disse que a filha "intercorreu gravemente" por causa de uma suposta bacteremia que a manteve internada na UTI desde a quinta, 26.

Por meio dos stories, a mulher de Juliano Cazarré escreveu: "O que ela teve foi, provavelmente, bacteremia. Eu nunca tinha visto nem ouvido falar. Não foi nada simples para reverter o quadro."

Ela também atualizou o quadro de saúde da filha, e desejou por melhoras: "Agora ela está medicada e dormindo. Vamos torcer para os remédios fazerem efeito e ela acordar melhor."

Recentemente, ela também publicou um vídeo em seu perfil que falava sobre a internação de Guilhermina e a capacidade de "reação" através das adversidades.

Ela cita algumas de suas referências sobre o assunto, e termina: "Uma das nossas maiores liberdades é escolher como reagimos às coisas."

Entenda o caso

Maria Guilhermina, filha de Juliano e Letícia Cazarré, tem dois anos. Ela foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein, uma síndrome rara no coração, no nascimento. Além da pequena, o casal é pai de mais cinco filhos.

No começo de dezembro, a mãe comemorou que Guigui, apelido de Guilhermina, parou de usar o respirador, aparelho que a auxiliava no dia a dia.

A Anomalia de Ebstein é uma doença rara que atinge apenas uma a cada 20 mil crianças recém-nascidas.

A síndrome, uma má-formação na válvula tricúspide do coração, afeta o fluxo de sangue no corpo.

Com isso, as crianças que nascem com a anomalia podem ter insuficiência cardíaca após o nascimento.