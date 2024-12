Neymar e Bruna Biancardi superam briga e escolhem madrinha da 2ª filha do casal

O jogador Neymar e a influenciadora Bruna Biancardi escolheram Bianca Biancardi, irmã de Bruna, como madrinha da segunda filha do casal. No Instagram, a nutricionista agradeceu o convite e celebrou a chegada da afilhada.

"Bru e NJ, obrigada por confiarem em mim e no meu cuidado com as meninas. Sempre estarei presente, dando todo o amor, colo, orientação, carinho e segurança desse mundo para elas", escreveu. Ambos já são pais de Mavie, de 1 ano.

Na última quinta-feira, 25, o casal anunciou que estava esperando um novo bebê. A revelação ocorreu na mansão do atleta em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e foi divulgada nas redes sociais do atacante e da produtora de conteúdo. A criança, que ainda não tem nome, será uma garota.

Apesar do clima de festa e harmonia, Bianca e Neymar já tiveram uma briga pública em 2023. À época, uma série de traições do jogador foram reveladas nas redes sociais. O atacante chegou a ironizar as revelações, o que irritou a irmã de Bruna. A nutricionista, então, postou uma carta pública direcionada ao cunhado.

"Eu poderia enviar isso por WhatsApp, mas como ele gosta de zoar na internet, bora lá. Para deixar claro, enquanto essa exposição e deboche continuarem acontecendo, eu continuarei falando. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas. Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo", publicou nos stories.

"O que adianta pedir perdão para a família no chá de bebê, e continuar agindo como criança? Para quem acha que a minha irmã está nessa relação por interesse, dinheiro e fama, entendam de uma vez por todas: ela não está e ela não precisa", escreveu.

"Neymar, adoraria que a nossa convivência pudesse ser sempre respeitosa e amigável e eu e minha família estamos dispostos a isso. O que não será mais tolerado é esse tipo de publicação infantil, desrespeitosa e imoral", finalizou.