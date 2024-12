Jovem é atropelado e morto após ser confundido com assaltante em SP

Um jovem de 18 anos morreu na segunda-feira, 30, após ser atropelado em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. O motorista que dirigia o veículo alegou ter achado que a vítima era um assaltante, de acordo com informações da polícia.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado, o motorista viu o jovem tirar o celular da cintura de uma mulher. Nesse momento, teria avançado com o carro. Ele não sabia, contudo, que a mulher era namorada do atropelado.

O motorista é um homem de 59 anos e foi preso por homicídio. "O atropelamento ocorreu na Rua Frieda. O Samu foi acionado e socorreu o rapaz à UPA de São Caetano, onde morreu", diz nota da SSP.

Ainda de acordo com a secretaria, o caso foi registrado como homicídio. O veículo foi apreendido e entregue ao filho do indiciado.