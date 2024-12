Vídeo: Fuzil de PM cai no mar em praia lotada de Cabo Frio

Na tarde desta terça-feira (31), um policial militar deixou cair um fuzil no mar enquanto voava de helicóptero na Praia do Forte, em Cabo Frio. De acordo com a Polícia Militar, o armamento soltou da bandoleira e caiu na água. A aeronave realizou um voo rasante para que o fuzil fosse recuperado.

Veja o vídeo: