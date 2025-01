Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de janeiro de 2025

Nascimento do cantor, compositor e violinista fluminense Francisco Libório Feitosa, o Chico Feitosa (90 anos) - foi produtor e apresentador da Rádio MEC, inclusive de um programa com seu nome: "Bossa Nova e as histórias de Chico Feitosa"

Transferência do Arquivo Nacional para a sua atual sede, ocupando um dos edifícios da antiga Casa da Moeda, um dos mais belos prédios construídos no século XIX, na Praça da República (40 anos)

Início da Cabanagem, revolta popular e social ocorrida durante o Império do Brasil (190 anos) - revolta popular e social que ocorreu na então Província do Grão-Pará, que abrangia os atuais estados do Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia

Criação do Corpo de Voluntários da Pátria, na Guerra do Paraguai (160 anos)

Dia do Astronauta - comemoração em homenagem à Missão Centenário. Realizada pela Agência Espacial Brasileira (AEB) no ano de 2006, a missão foi responsável pela viagem de Marcos Pontes, o primeiro brasileiro no espaço, para a Estação Espacial Internacional (EEI)

Início das festividades do Glorioso São Sebastião do Marajó

Início da primeira edição do Rock in Rio (40 anos)

Composição do dobrado "Dois Corações" do maestro fluminense Pedro da Cruz Salgado (105 anos) - considerado o hino das bandas musicais do Brasil

Morte do radialista, ator de cinema e apresentador de televisão cearense César de Alencar (35 anos) - a partir de 1945, fez grande sucesso na rádio Nacional do Rio de Janeiro, lançando artistas como Emilinha Borba e Marlene. Comandou um programa que recebeu seu nome

Dia da Lavagem das escadarias do Bonfim (data móvel) - acontece na quinta-feira que antecede o segundo domingo após o Dia de Reis, no mês de janeiro.

O então secretário especial da Cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro, Roberto Alvim, fez um discurso semelhante ao do ministro de Adolf Hitler da Propaganda da Alemanha Nazista, Joseph Goebbels (05 anos) - após a repercussão, Roberto Alvim foi exonerado

Inauguração do Aeroporto Internacional de Guarulhos (40 anos) - maior aeroporto do Brasil e da América do Sul

Estreia do programa Dalila na Quadra, na Rádio Nacional AM RJ (14 anos)

Morte do músico, compositor e instrumentista paulista José Gomes de Abreu, o Zequinha de Abreu (90 anos) - um dos maiores compositores de choros, é autor do famoso choro "Tico-Tico no Fubá", que foi muito divulgado por Carmem Miranda, na década de 1940

Realização, no Rio de Janeiro, do primeiro baile de máscaras do Brasil (185 anos) - o evento ocorreu no Hotel d’Italia, no Largo do Rocio, atual Praça Tiradentes

Tombamento do Museu Casa de Portinari, em Brodowski-SP, no ano de 1970, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, o CONDEPHAAT (55 anos)

Lançamento do programa "Blim Blem Blom", na Rádio MEC (13 anos) - criado e produzido por Tim Rescala, com a intenção de apresentar a música clássica, seus compositores e elementos ao público infantil