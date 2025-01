Corregedoria investiga ameaça de policial civil contra a jornalista Natuza Nery em SP

A Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito para apurar a acusação de ameaça de um policial civil contra a jornalista Natuza Nery na noite de segunda-feira, 30, em um supermercado da capital paulista. A corregedoria da instituição assumiu a investigação.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), a vítima acionou a Polícia Militar por meio do 190 e ambos foram conduzidos até o 14° DP (Pinheiros), para o registro da ocorrência. A reportagem tentou contato com a jornalista por meio de sua assessoria, mas não obteve retorno.

Segundo informações obtidas pela coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, o homem teria dito que a jornalista da GloboNews e a empresa para a qual trabalha são "responsáveis pela situação do País" e que pessoas como a profissional "merecem ser aniquiladas".

"A corregedoria da instituição, assim que cientificada dos fatos, se deslocou até a delegacia e assumiu as investigações, realizando diligências no estabelecimento em busca de imagens do ocorrido e eventuais testemunhas", afirma a SSP.

Uma investigação no âmbito administrativo também foi aberta contra o agente, podendo resultar no seu afastamento, de acordo com a pasta.