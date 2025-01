André Rizek anuncia noivado com Andréia Sadi nas redes sociais

Juntos desde 2019, Andréia Sadi e André Rizek vão se casar. O apresentador do SportTV contou a novidade na manhã desta quarta-feira, 1, pelas redes sociais e adiantou que o casal pretende dar uma "festa de arromba" para celebrar a união. Os dois são pais dos gêmeos Pedro e João, de 3 anos.

Rizek contou que surpreendeu a mulher com um pedido de casamento na virada do ano. A jornalista da GloboNews disse "sim" e agora os dois vão começar os preparativos do evento. "Faltava se casar por escolha nossa - e não de um vírus maldito. Dar uma festa de arromba, quebrar tudo, celebrar nossa história, Pedro e João. Será em 2025", contou.

Ele revelou detalhes do pedido de casamento e brincou: "Há testemunhas (e até madrinha), mas deixo registrado logo cedo para o caso dela acordar com 'calma aí, não era bem assim, vamos pensar melhor'", disse.

Por fim, Rizek agradeceu à companheira: "Obrigado por estes 5 anos de fortes emoções, dona Andréia. Só não digo que são os mais incríveis da minha vida porque os próximos 5 serão ainda mais. Um ano de amor para todos vocês".