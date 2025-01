Réveillon no Rio tem mais de 5 milhões de pessoas em várias áreas

A Prefeitura do Rio de Janeiro calcula que mais de cinco milhões de pessoas celebraram o Réveillon nos 13 palcos espalhados pela cidade. Em Copacabana, o público foi superior a 2,6 milhões, 100 mil a mais do que o estimado. Ao todo, 8.358 agentes municipais de 11 órgãos atuaram no evento, com serviços de ordenamento urbano, segurança, trânsito, transportes, saúde, assistência social e limpeza.

Além dos três palcos em Copacabana, foram montados mais dez palcos. As estreias ficaram por conta do Parque Oeste (Inhoaíba) e Parque Realengo Susana Naspolini. O show de fogos aconteceu em três pontos: Copacabana, Flamengo e Penha. Antes da virada, um show de luzes iluminou Copacabana com um balé de lasers abrindo a contagem regressiva para 2025.

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), do Rio de Janeiro, informou hoje (1º) que removeu 980 toneladas de resíduos depois da festa de Réveillon em diferentes pontos da cidade.

Desse total, 508 toneladas estavam em Copacabana, cenário do principal evento da virada do ano na noite de 31 de janeiro. Foram 60 toneladas a mais do que no ano passado.

Na sequência, vieram as praias da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, que juntas contabilizaram 180 toneladas, e a Praia de Sepetiba, com 17,5 toneladas. As três últimas ficam na Zona Oeste.

Cinco mil garis

Segundo dados da Comlurb, houve uma megaoperação de limpeza na manhã do primeiro dia do ano. Foram cinco mil garis distribuídos em todos os pontos oficiais de festa. Eles trabalharam com apoio de 400 veículos e equipamentos.

Mais de oito mil caixas metálicas e contêineres foram disponibilizadas em toda a orla da cidade para facilitar o descarte do lixo. Copacabana teve dois mil garis, 160 veículos e 70 equipamentos. Além disso, houve limpeza dos quatro postos médicos instalados para a noite de Réveillon. De acordo com a Comlurb, às 10h desta quarta-feira (1º) as pistas já estavam limpas e desodorizadas, com a Avenida Atlântica e a área de lazer liberadas ao público.

Segundo a Polícia Militar (PM), não houve ocorrências graves durante a festa, . Mas cinco suspeitos acabaram detidos e dois adolescentes apreendidos.

Dezessete celulares furtados foram recuperados. Nos postos de revistas, foram recolhidos 234 objetos cortantes, como facas e tesouras. Quatro postos médicos atenderam 500 pessoas, muitas por quedas ou intoxicação por consumo de álcool. As equipes de bombeiros fizeram 45 salvamentos, sendo 29 dentro do mar, a maioria depois da virada do ano.

A Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal apreenderam cerca de 1.700 itens de ambulantes em Copacabana. Entre eles, bebidas, garrafas de vidro e outras grandes estruturas.

As equipes desfizeram mais de 50 acampamentos e quatro tentativas de cercadinhos. Foram apreendidos três botijões de gás e sete churrasqueiras. Também estão na lista 280 mesas e cadeiras plásticas em um quiosque, que estava armazenando o material em área pública.

Nas fiscalizações de trânsito, os agentes aplicaram 830 infrações e houve 57 remoções de veículos estacionados irregularmente. Nas fiscalizações de táxis e transportes por aplicativos, houve 236 autuações por infrações.

A Secretaria Municipal de Saúde fez um esquema especial de atendimento em Copacabana, com quatro postos médicos. Foram atendidas 501 pessoas das 17h30 do dia 31 até as 5h do dia 1º de janeiro. Oitenta pessoas precisaram ser transferidas para hospitais para cuidados mais complexos. A maioria dos pacientes apresentou mal-estar, traumas (quedas, pancadas, cortes) ou intoxicação por álcool.