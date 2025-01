Passagem de trem no Rio subirá de R$ 7,10 para R$ 7,60 em fevereiro

A tarifa de trens urbanos no Rio de Janeiro passará de R$ 7,10 para R$ 7,60 a partir de 2 de fevereiro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (2) pela SuperVia, concessionária que administra o transporte.

O reajuste não alcança os passageiros que têm direito ao Bilhete Único Intermunicipal (BUI), restrito a moradores do estado com renda mensal declarada inferior a R$ 3.205,20, que pagam R$ 5 pela passagem.

Segundo a SuperVia, a tarifa que vigorará em fevereiro foi autorizada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp).

O reajuste anual, de 7,04%, foi calculado com base na inflação medida pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), apurado pela Fundação Getulio Vargas, conforme previsto no contrato de concessão.

“O reajuste tarifário previsto em contrato considera custos fixos com a operação que foram fortemente impactados pela inflação, como energia, manutenção dos trens e da via férrea, aquisição de peças e equipamentos importados para reposição nos trens, entre outros”, afirmou a SuperVia em comunicado.

Concessão

O sistema de trens urbanos no estado do Rio transporta cerca de 300 mil passageiros por dia. A malha é formada por 270 quilômetros em cinco ramais, três extensões e 104 estações, que alcançam 12 municípios da região metropolitana: Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, Queimados, São João de Meriti, Belford Roxo, Japeri, Magé, Paracambi e Guapimirim. São 201 trens em operação.

A SuperVia entrou em recuperação judicial em 2021, apontando prejuízos que chegam a R$ 1,2 bilhão. Na ocasião, a empresa alegou que a situação decorria dos impactos da pandemia de covid-19, do congelamento de tarifas e de questões à segurança pública, sobretudo o furto de cabos.

O consórcio de empresas japonesas que atualmente controlam a SuperVia já ameaçou devolver a operação dos trens urbanos algumas vezes. O governo do estado e a empresa fizeram um acordo, homologado em dezembro pelo Tribunal de Justiça, objetivando a transição do serviço até a realização de nova licitação.

Dentro de um prazo que deve durar de seis e nove meses, estão previstos investimentos de R$ 450 milhões, sendo R$ 300 milhões do estado e R$ 150 milhões da concessionária.

Ônibus mais caro

O início de ano está sendo de reajuste nos transportes públicos no Rio de Janeiro. A prefeitura da capital publicou no Diário Oficial desta quinta-feira o decreto do prefeito Eduardo Paes que estabelece o aumento na passagem de ônibus, de R$ 4,30 para R$ 4,70 a partir do próximo domingo (5).

O aumento de R$ 0,40 equivale à correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA – considerado a inflação oficial do país – referente aos dois anos em que a tarifa ficou sem reajuste. O último havia sido em janeiro de 2023.

Além dos ônibus municipais, o que inclui o BRT (sigla para bus rapid transit, sistema de ônibus expressos em vias exclusivas), o novo valor será válido também para os chamados “cabritinhos”, transportes em comunidades por meio de vans e kombis, e o veículo leve sobre trilho (VLT).