Neil Young volta atrás em boicote e diz que irá tocar em Glastonbury

O cantor Neil Young voltou atrás e disse que irá se apresentar no Festival de Glastonbury deste ano após recusar o convite do evento por causa do "controle corporativo" da emissora BBC.

Nesta sexta-feira, 3, o astro de hits como Heart Of Gold afirmou que havia ocorrido um "erro de informação", e por isso ele havia declinado o convite anterior. "Felizmente, o festival está de volta ao nosso itinerário e estamos ansiosos para tocar. Espero vê-los lá!", escreveu em seu site.

Antes disso, o músico canadense de 79 anos havia criticado a BBC, que tem os direitos de transmissão do festival. "Parece que Glastonbury está agora sob controle corporativo e não é como me lembro. Não tocaremos em Glastonbury nesta turnê porque é um desestímulo corporativo", afirmou.

Young será uma das principais atrações do evento que ocorre em junho na Inglaterra. Além dele, o cantor Rod Stewart também está confirmado.