Filhos de Neymar estão doentes, diz Bruna Biancardi

Os filhos de Neymar Jr., Mavie, de 1 ano, e Davi Lucca, de 13, estão doentes, com uma provável virose, contou Bruna Biancardi, namorada do jogador de futebol que está grávida de seu quarto filho. Ela é também mãe de Mavie.





"Maviezinha doente, 'geral' com virose. Eu não peguei, graças a Deus, mas o médico está aqui vindo ver ela, está com uma febrezinha desde ontem. Davizinho também não foi no passeio, porque estava passando mal, ficou no hotel, tipo uma virose, vômito e diarreia", contou a influenciadora em sua rede social.





Uma parte do grupo que viajou com o casal também está doente, disse Bianca, que não revelou onde eles estão agora. Nos últimos dias, ela tem publicado nas redes sociais fotos em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde a família passou o réveillon.





Atacante do clube árabe Al Hilal, Neymar tem três filhos e, com a gravidez da namorada, terá a quarta - uma menina, conforme divulgado no "chá revelação" da influenciadora. Além de Mavie, filha de Bruna, e Davi, filho de Carol Dantas, o jogar de futebol é pai também Helena, filha de Amanda Kimberlly.