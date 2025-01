Suspeito é arrastado sobre asfalto por policiais militares após cair de moto em SP

Um suspeito que estava sendo perseguido por policiais militares foi arrastado sobre o asfalto após cair da motocicleta. A abordagem aconteceu na quinta-feira, 2, na Rua Anecy Rocha, no bairro Iguatemi, na zona leste da capital paulista.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, na ocasião, o homem, que trafegava sem capacete, desobedeceu a ordem de parada e fugiu dos policiais, caindo da moto.

"As imagens são analisadas pela Polícia Militar, que apura todas as circunstâncias dos fatos e tomará as medidas cabíveis em relação à conduta dos policiais envolvidos na ocorrência", disse a SSP.

Conforme vídeo obtido pela TV Globo, é possível ver o momento em que o suspeito perde o equilíbrio em cima da moto e colide contra um poste. Após cair, os policiais militares chegam em seguida, também de motocicletas. Um dos agentes avança com o próprio veículo em direção ao homem. Em seguida, outro agente arrasta o suspeito pelo asfalto da Rua Pirâmide dos Piques, que é uma travessa da Rua Anecy Rocha.

O nome do suspeito não foi divulgado e, por isso, a defesa dele não foi localizada.