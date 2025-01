Marcelo Rubens Paiva reage ao Globo de Ouro de Fernanda Torres: 'eles se vão, a gente fica!'

Marcelo Rubens Paiva, escritor de Ainda Estou Aqui, reagiu à vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro como Melhor Atriz Dramática. Ele escreveu, em uma postagem do X (antigo Twitter) feita nesta segunda-feira, 6. "Tentaram acabar com o cinema brasileiro, criminalizar leis de incentivo à cultura, mas nós ainda estamos aqui. Eles se vão, a gente fica!", começou, fazendo referência à obra escrita por ele que ganhou vida nas telas com o trabalho do diretor Walter Salles.

"Viva Fernanda Torres e Montenegro, Sônia, Marília, Glauber, Nelson, Babenco, Walter, Meirelles, Padilha, Kleber, Karim, Anselmo e tantos...", disse também, relembrando ícones da cinematografia brasileira, como Glauber Rocha, Hector Babenco e Kleber Mendonça Filho.

A atriz Fernanda Torres, que interpreta Eunice Paiva, também comentou sobre a premiação, durante uma entrevista para a TV Globo: "Eu juro que achava que não tinha jeito, que não tinha a menor chance. Estou chocada".