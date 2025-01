Imprensa internacional destaca Fernanda Torres como 'grande surpresa' do Globo de Ouro

O Globo de Ouro reconheceu o trabalho de Fernanda Torres, que desbancou as atrizes Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet na categoria Melhor Atriz em Filme de Drama em cerimônia realizada neste domingo, dia 5.

Por conta disso, a brasileira, que interpreta Eunice Paiva no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, ganhou destaque na imprensa internacional, que, no geral, classificou sua vitória como uma grande surpresa.

O Los Angeles Times, por exemplo, chama a vitória de Fernanda Torres como "a maior reviravolta" do Globo de Ouro 2025. Já a revista Vanity Fair, que em novembro fez um elogioso perfil da atriz brasileira, destacou o discurso de Fernanda Torres ao receber a premiação.

A The Hollywood Reporter também destacou a surpresa da escolha. "Fernanda Torres derrotou um grupo cravejado de estrelas indicadas ao prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama", registrou a publicação.

O New York Times também classificou a premiação de Fernanda Torres como "inesperada" e analisou que a disputa pelo Oscar ficou ainda mais difícil de prever depois desta surpresa. O Oscar será entregue no dia 2 de março, mas as indicações ao prêmio já serão reveladas em 17 de janeiro.

O Washington Post ressaltou que a atriz brasileira estava em uma disputa acirrada. "Mas Fernanda Torres superou todas elas, vencendo por seu papel em Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, como uma mulher lutando contra o desaparecimento forçado de seu marido na ditadura militar brasileira", escreveu a repórter Sonia Rao, que destacou também o discurso de improviso que Fernanda Torres fez ao receber a premiação.