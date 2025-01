Maíra Cardi se desculpa após Thiago Nigro compartilhar vídeo de feto

Maíra Cardi falou sobre a perda de seu primeiro filho com Thiago Nigro pela primeira vez. Nesta segunda-feira, 6, a influenciadora digital comentou sobre a atitude do marido em compartilhar um vídeo do feto após ela sofrer um aborto espontâneo.

Ela explicou que Nigro tem o diagnóstico de um leve grau de autismo e que por isso ele lida com os sentimentos de uma maneira diferente do que as pessoas estão acostumadas. "A dor para ele, os sentimentos, é diferente, e a maneira como eles lidam com o mundo, expõem as dores, e a praticidade são meio assustadoras para a gente, mas isso é uma condição, não é opcional", disse.

A influenciadora digital ainda contou que só soube da postagem do marido após passar a receber mensagens e viu o nome de Thiago Nigro sendo mencionado nas redes sociais.

Ela finalizou seu discurso pedindo para que as pessoas tenham mais empatia com o casal, que está passando por um momento difícil. "Cada um lida com a dor e uma maneira diferente, na grande maioria das vezes louca. Tem gente que dissocia, acho que o Thiago dissociou. Foi um grande trauma para nós dois. Apesar dele não saber que foi, eu sei. Obrigada mais uma vez, peço respeito ao nosso luto e peço desculpas."

Entenda o caso

Thiago Nigro recebeu críticas após postar um vídeo em suas redes sociais, no sábado, 4, do bebê que Maíra Cardi, sua mulher, perdeu. A postagem não está mais disponível, mas o influenciador se pronunciou sobre o luto em perder o filho no Instagram: "Obrigado por sua breve passagem por este mundo".

Ele contou, em uma série de textos, sobre a descoberta da gravidez: "Lembro a primeira vez que ouvi seus batimentos [...] Meus olhos encheram de lágrimas. Era uma vida. Que coisa impressionante. O ser humano é incrível. Os sonhos são poderosos".

"Infelizmente, há alguns dias, fomos no pronto-socorro, e lá, a médica de plantão nos deu uma má notícia", explicou. Por fim, disse, sobre o processo do luto, que vê a perda como um "teste de fé".

"Não tenho todas as respostas, mas sei que o que aconteceu teve um sentido", finalizou Thiago.

Nos comentários, internautas falaram sobre a foto do feto, que foi postada por Thiago no sábado mas apagada em seguida. "Bizarro", comentou um. "Nem toda a grana do mundo vai te trazer saúde mental e controle emocional. Busque ajuda", escreveu outro.

Entretanto, houve quem defendeu a atitude de Thiago: "Ninguém leva em consideração que, no momento de dor, não agimos com racionalidade", explicou um usuário do Instagram, na postagem.

Antes de tudo isso, Maíra explicou em um vídeo publicado na quinta-feira, 2, que havia perdido o bebê que esperava com Thiago Nigro. Eles anunciaram a gravidez em dezembro.

Após ter tido alguns escapes de sangue e sentir tontura, a influenciadora resolveu ir ao pronto-socorro, onde recebeu a notícia de que o bebê não possuía batimentos cardíacos.

"O coração apenas parou de bater", escreveu a influenciadora. Segundo a médica, o coração do bebê, possivelmente, havia parado de bater no último dia 31. "É um vazio que não se explica e, ao mesmo tempo, uma certeza de que Ele sabe de todas as coisas", disse.